В Госдепе рассказали, когда Трамп сможет провести телефонный разговор с Путиным

Рубио: Трамп может провести телефонный разговор с Путиным в ближайшие пару дней

Президент США Дональд Трамп в ближайшие пару дней может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, звонок еще не запланирован. Об этом в интервью Fox News рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

Он добавил, что перспектива очной встречи президентов двух государств на следующей неделе пока что остается открытой.

6 августа Путин сказал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с Трампом.

Газета New York Times писала, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По данным источников, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести встречу с Путиным и Зеленским. Отмечается, что встречи будут проходить только с участием этих трех лидеров, без европейских коллег. Последние согласились не участвовать в переговорах.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали три пути для президента США после визита Уиткоффа в Россию.