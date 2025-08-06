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Путин оценил планы развития Челябинской области

Путин назвал впечатляющими планы развития Челябинской области
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Планы развития Челябинской области впечатляют, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия новых инфраструктурных объектов в регионах в преддверии Дня строителя. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

»[Губернатор Челябинской области] Алексей Леонидович [Текслер], мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют, это хорошие планы», — сказал Путин.

В ходе открытия новых объектов Путин также заявил, что строительная отрасль РФ по праву считается одним из локомотивов экономики. По его словам, если в населенном пункте идет активное строительство, то значит там есть перспективы развития.

В середине июля Путин во время визита в Магнитогорск (Челябинская область) заявил, что на себе почувствовал состояние взлетной полосы в местном аэропорту. Он пообещал обратить внимание на строительство новой воздушной гавани в городе, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок.

Ранее Путин призвал не решать «с кондачка» вопросы развития инфраструктуры регионов.

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