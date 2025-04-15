Путин призвал не решать «с кондачка» вопросы развития инфраструктуры регионов

Президент России Владимир Путин поручил заместителю руководителя администрации главы государства Максиму Орешкину подготовить проекты поручений по развитию инфраструктуры в регионах. Российский лидер сделал это на заседании президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», сообщает РИА Новости.

«Сколько времени понадобится, чтобы проработать и с правительством, и с регионами?» — спросил Путин у Орешкина.

Замруководителя администрации президента ответил, что с учетом всех согласований потребуется около месяца.

«Ну давайте не позже, потому что я понимаю, что это тот случай, когда время нужно, потому что вопросов много, и каждый важный, и каждый нужно проработать», — сказал в ответ глава государства.

Он отметил, что такие вещи не принимаются «с кондачка».

«Давайте за месяц точно сделаем, потом надо сроки поставить по реализации всего намеченного», — добавил Путин.

В январе президент РФ рассказал, что в Крыму и Севастополе качественно обновляется туристическая инфраструктура.

Ранее Путин отметил успехи России в строительстве транспортной инфраструктуры.