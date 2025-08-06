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США заявили, что украинский конфликт не может быть решен на поле боя

Постпред США при НАТО Уитакер: конфликт на Украине не решить на поле боя
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Marta Fiorin/Reuters

Конфликт на Украине не может быть урегулирован военным путем. Об заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, слова которого передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что ключевая задача Вашингтона — прекращение боевых действий. Заявление прозвучало на фоне визита в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа.

«Слишком много людей продолжают гибнуть каждую неделю в конфликте, который не будет завершен военными средствами. [Предыдущая администрация] решила продавать лучшие вооружения в мире — американские — нашим союзникам по НАТО и Канаде для последующей передачи Украине», — пояснил постпред.

Уиткофф в Кремле встречался с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Ранее Марко Рубио созвонился с Уиткоффом после встречи с Путиным.

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