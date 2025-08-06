США заявили, что украинский конфликт не может быть решен на поле боя

Конфликт на Украине не может быть урегулирован военным путем. Об заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, слова которого передает РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что ключевая задача Вашингтона — прекращение боевых действий. Заявление прозвучало на фоне визита в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа.
«Слишком много людей продолжают гибнуть каждую неделю в конфликте, который не будет завершен военными средствами. [Предыдущая администрация] решила продавать лучшие вооружения в мире — американские — нашим союзникам по НАТО и Канаде для последующей передачи Украине», — пояснил постпред.
Уиткофф в Кремле встречался с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.
Ранее Марко Рубио созвонился с Уиткоффом после встречи с Путиным.