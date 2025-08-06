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Рубио созвонился с Уиткоффом после его встречи с Путиным

Рубио заявил, что созвонился с Уиткоффом после его визита в Москву
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White House/Global Look Press

Государственный секретарь США Марко Рубио созвонился со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом после его визита в Москву. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил журналистам в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — сказал госсекретарь.

Уиткофф посетил Москву с официальным визитом 6 августа. В ходе поездки спецпосланник провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В рамках встречи стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что исходя из итогов встречи примет решение о санкциях против российской нефти. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему визит Уиткоффа в Москву не приблизил мир на Украине.

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