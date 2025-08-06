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Король Малайзии прибыл в Кремль

Верховный правитель Малайзии Искандар прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
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Hasnoor Hussain/AP

Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим Искандар прибыл в Кремль, где должны пройти его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет «Интерфакс».

Искандар стал первым малайзийским монархом, посетившим Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году. Ожидается, что в ходе встречи в Кремле стороны обсудят дальнейшее развитие отношений Москвы и Куала-Лумпура, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Король Малайзии прилетел в российскую столицу 5 августа. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Государственный визит Искандара в РФ продлится до 10 августа.

По данным агентства Bloomberg, 8 августа глава государства отправится в Казань. В том числе здесь он посетит завод по производству вертолетов, сообщили журналисты.

В мае текущего года Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Переговоры также состоялись в Кремле.

Ранее в Малайзии сообщили о готовности предложить России «особые отношения».

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