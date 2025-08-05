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Король Малайзии впервые прибыл с государственным визитом в Россию

Король Малайзии Ибрагим по приглашению Путина прибыл в Россию с госвизитом
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Hasnoor Hussain/AP

Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 5 августа прибыл в Москву с государственным визитом. Это первый визит главы малайзийского государства с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году, сообщает РИА Новости.

Спецборт с политиком приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». Король Малайзии пробудет в России с 5 по 10 августа.

В ходе своего визита Ибрагим должен встретиться с Путиным и посетить другие официальные мероприятия и места. В частности, король планирует побывать в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) и технологическом и инновационном центре «Точка кипения».

Из Москвы малазийский лидер отправится в Татарстан, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым и посетит Казанский Вертолетный завод.

Малайзия является федеративной выборной монархией. Верховный правитель — король — избирается на пять лет правительствами девяти входящих в федерацию штатов. С 2024 года этот пост занимает султан штата Джохор Ибрагим ибни Искандар.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».

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