Названы даты первого визита короля Малайзии в РФ

Король Малайзии Султан Ибрагим Искандар на следующей неделе посетит РФ по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Королевского дворца Истана Негара.

В заявлении отмечается, что поездка запланирована на 5–10 августа. Она станет первым государственным визитом монарха из Малайзии в РФ.

«Этот визит отражает важную роль малайзийской монархии в развитии национальной дипломатии», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что данная поездка позволит укрепить связи между Москвой и Куала-Лумпуром, а также расширить сотрудничество в сферах торговли и технологий.

Ожидается, что в российской столице Султан Ибрагим Искандар примет участие в организованном Владимиром Путиным банкете и посетит компанию по разработке автомобильных технологий. 8 августа король отправится в Казань, где посетит завод по производству вертолетов.

Как пишет ТАСС, в пресс-службе Кремля подтвердили информацию о визите малайзийского монарха в Москву. Там уточнили, что переговоры Владимира Путина и Султана Ибрагима Искандара состоятся 6 августа.

Ранее в Кремле состоялись переговоры президента РФ и премьер-министра Малайзии.