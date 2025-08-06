В Кремле дали характеристику диалогу Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле была полезной и конструктивной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает «Интерфакс».

«Уиткофф сегодня утром был принят президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор», — отметил он.

6 авгутса в Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом. Кортеж с американским гостем покинул Кремль около 14.30 мск.

Спецпосланник Дональда Трампа прилетел в Москву утром. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

Ранее политолог назвал возможный итог встречи Путина и Уиткоффа.