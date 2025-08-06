Уиткофф покинул территорию Кремля

Кортеж специального представителя президента США Стива Уиткоффа покинул территорию Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кортеж, на котором передвигается Уиткофф, покинул Кремль», — говорится в сообщении.

Колонна автомобилей покинула Кремль около 14.30 мск.

Несколькими минутами ранее в Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

Как предположил политолог-американист Павел Дубравский, приезд Уиткоффа в Москву может быть последним из-за ультиматумов американского лидера Дональда Трампа в отношении России.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ прибудет в Москву на переговоры с Путиным.