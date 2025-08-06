Политолог не исключил, что Уиткофф приехал с одним из последних визитов в Россию

Приезд спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву может быть последним из-за ультиматумов американского лидера Дональда Трампа в отношении России. Такое мнение в беседе с News.ru высказал политолог-американист Павел Дубравский.

«Мне кажется, что приезд Уиткоффа в РФ достаточно понятен. Это попытка разрешить конфликт на Украине. Более того, возможно, это вообще один из последних приездов из-за этих ультиматумов Трампа. Вчера сам Трамп лично заявил, что посмотрит, удастся ли договориться с Москвой. Поэтому мне кажется, что здесь надо расценивать именно так», — сказал Дубравский.

В то же время он не исключил, что стороны могут обсудить и другие темы, кроме конфликта на Украине. Речь идет об обмене заключенных или сотрудников спецслужб, предположил политолог.

Дубравский считает, что если Москве и Вашингтону не удастся договориться по Украине, то США выйдут из переговорного процесса, однако по другим вопросам диалог между сторонами будет продолжен.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

Ранее Путин в Кремле встретился со спецпосланником Трампа.