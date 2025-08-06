Политолог назвал возможный срок завершения СВО

Спецоперация на Украине закончится в 2027 году. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев.

Он указал на «благоприятные условия» того, что «много решающего» будет достигнуто в конце года, но окончательно закрыть вопрос не удастся. Перенджиев предположил, что на некоторых участках фронта «могут быть достигнуты договоренности о кратковременных перемириях».

«Многое еще предстоит сделать, речь идет и об освобождении Одессы. Чтобы назвать сроки, надо посмотреть на действия Запада, который еще продолжает помогать оружием и будет дальше помогать и наемниками, в том числе, поэтому надо учитывать скорость нашего продвижения. Поэтому я прогнозирую на осень 2027 года», — сказал Перенджиев.

До этого депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в беседе с mk.ru заявил, что сроки завершения специальной военной операции (СВО) зависят исключительно от России.

Он подчеркнул, что поставленные задачи не могут быть выполнены при сохранении Украины в ее нынешнем виде. По его мнению, страна, которую он назвал террористической организацией, должна быть полностью ликвидирована.

Ранее в Госдуме прокомментировали сообщение о финальной точке СВО.