На Западе заявили, что Москва может согласиться на воздушное перемирие с Украиной

Bloomberg: Россия может пойти на воздушное перемирие с Украиной

Российская сторона рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, эти переговоры могут стать одной из уступок администрации Дональда Трампа в преддверии визита в Москву специального представителя США Стива Уиткоффа.

«Мы считаем такие встречи крайне важными. Однако не будем давать каких-либо комментариев заранее», — завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящие переговоры.

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал возможность воздушного перемирия между РФ и Украиной, когда вел переговоры с представителями Соединенных Штатов.

Спецпосланник Стив Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа, за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил Дональд Трамп. Президент США вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не должна заигрывать с США.