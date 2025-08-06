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Появилось видео со встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Кремль опубликовал кадры со встречи Путина и Уиткоффа
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Появились кадры со встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского коллеги Стивеном Уиткоффом. Их публикует Кремль.

«‎Владимир Путин принял спецпосланника Президента США Стивена Уиткоффа в Кремле», — сказано в сообщении.

На кадрах видно, как глава государства и спецпосланник американского лидера поздоровались и пожали друг другу руки.

О том, что Уиткофф прибыл в Кремль для встречи с Владимиром Путиным, также сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в соцсетях. По его словам, переговоры уже начались.

По данным РИА Новости, на встрече также присутствует помощник российского президента Юрий Ушаков.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принимал президент РФ Владимир Путин.

Ранее стала известна цель визита Уиткоффа в Россию.

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