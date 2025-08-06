Дмитриев и Уиткофф прогулялилсь по Зарядью

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Спецпосланник президента США Стив Уиткофф утром прогулялись по парку «Зарядье» в Москве, сообщает РИА Новости.

Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром.

Спецпосланник президента США последний раз приезжал на переговоры в столицу 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент России Владимир Путин проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в РФ.

Уиткофф прилетел в Москву за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель визита Уиткоффа в Россию.