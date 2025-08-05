Названа главная цель визита Уиткоффа в Россию

BZ: возможный визит Уиткоффа в РФ прояснит ситуацию с решением на Украине

Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может помочь прояснить ситуацию с решением конфликта на Украине. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, в Москве «задаются вопросом, какую переговорную стратегию использует Белый дом». Согласно сроку, установленному президентом США Дональдом Трампом, решение конфликта на Украине должно быть найдено к пятнице, 8 августа.

4 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в Россию запланирован на середину текущей недели: он может состояться в среду или в четверг.

В ходе прошлых визитов в Россию Уиткофф встречался с российскими дипломатами и лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Это привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин против РФ и ее торговых партнеров, если конфликт не будет урегулирован за 10–12 дней.

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.