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В США назвали Путина помехой для «возомнившего себя миротворцем» Трампа

Bloomberg: Путин превратился в серьезную проблему для Дональда Трампа
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин «превратился в серьезную помеху» для американского президента Дональда Трампа и «подорвал» влияние Соединенных Штатов на мировой арене. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для президента США, возомнившего себя миротворцем. <...> В глобальной борьбе за влияние Путин, пожалуй, лучше играет в долгую», — говорится в материале.

Отмечается, что России удалось выставить США слабыми, и если Трамп не выполнит собственный ультиматум после 8 августа, то позиции Вашингтона станут еще более шаткими.

Также в статье говорится, что Москве удалось усилить военное производство в разы по сравнению со странами НАТО, а ее армия закалена в боях на территории Украины. Кроме того, России удалось не только выстоять под напором санкций, но и подорвать влияние Штатов в Африке и на Ближнем Востоке, отмечают журналисты.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее США заявили, что введут санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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