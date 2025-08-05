На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Из США вылетел самолет, на борту которого может находиться Уиткофф

ТАСС: самолет, на борту которого может быть Уиткофф, вылетел из США
true
true
true
close
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолет, на борту которого может находиться спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, вылетел из США. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.

«Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США», — сказал собеседник агентства.

5 августа агентство Bloomberg писало, что российская сторона якобы рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной. Как отмечает издание, эти переговоры могут стать одной из уступок администрации президента США Дональда Трампа в преддверии визита в Москву Уиткоффа.

Спецпосланник главы Белого дома посетит Москву 6 или 7 августа, за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил Трамп. Президент США вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ходе прошлых визитов в Россию Уиткофф встречался с российскими дипломатами и лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Это привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине.

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами