Из США вылетел самолет, на борту которого может находиться Уиткофф

ТАСС: самолет, на борту которого может быть Уиткофф, вылетел из США

Самолет, на борту которого может находиться спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, вылетел из США. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.

«Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США», — сказал собеседник агентства.

5 августа агентство Bloomberg писало, что российская сторона якобы рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной. Как отмечает издание, эти переговоры могут стать одной из уступок администрации президента США Дональда Трампа в преддверии визита в Москву Уиткоффа.

Спецпосланник главы Белого дома посетит Москву 6 или 7 августа, за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил Трамп. Президент США вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ходе прошлых визитов в Россию Уиткофф встречался с российскими дипломатами и лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Это привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине.

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.