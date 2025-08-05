Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье

Кадыров: еще раз повторю, чтобы наши враги знали, я здоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров на фоне слухов об ухудшении своего состояния. Слова политика приводит РИА Новости, ссылаясь на видео из его Telegram-канала.

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям», — сказал Кадыров.

До этого глава Чечни на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал снимок после слухов о своей госпитализации в Турции. На фото можно увидеть, что Кадыров находится вовсе не в больничной палате. На фотографии он вместе с сыном Ахматом, который занимает пост министра спорта Чечни, играл в шахматы.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что несколько турецких СМИ сообщили о том, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме.

По информации новостных порталов, на тонущего Кадырова обратили внимание сотрудники береговой охраны. Политика вытащили из воды и оказали ему первую помощь. После этого, как писали СМИ, Кадырова доставили в частную клинику. Его состояние оценили как стабильное, утверждается в материалах. Сам Кадыров и члены его семьи не комментировали эту информацию.

Позже «Лента.ру» писала, что минздрав Турции не смог прокомментировать информацию о спасении главы Чечни.

Ранее дочь Кадырова выложила фото с моря после новостей о тонувшем отце.