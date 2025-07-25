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Дочь Кадырова выложила фото с моря после новостей о тонувшем отце

Дочь Кадырова Айшат опубликовала фото с моря на фоне сообщений о тонувшем отце
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Магомед Чабаев/РИА Новости

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с моря на фоне сообщений о том, что ее отец чуть не утонул в Турции.

Судя по всему, снимок был сделан на закате. На нем можно увидеть деревянный пирс, который частично скрыт за пологом из веревок. В центре кадра само море и опускающееся за горизонт солнце.

Айшат Кадырова выложила этот кадр в ночь на 25 июля. Где и когда была сделана фотография, она не уточнила. Также девушка не прокомментировала слухи о якобы несчастном случае с отцом.

25 июля несколько турецких СМИ сообщили, что Рамзан Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Бодруме. По информации журналистов, глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду» сразу после того, как зашел в море.

По данным новостных пабликов, на это обратили внимание сотрудники береговой охраны, которые вытащили Кадырова из воды и оказали ему первую помощь. Политика доставили в частную клинику, где врачи оценили его состояние как стабильное, утверждается в материалах. Сам Кадыров и члены его семьи не комментировали эту информацию.

Ранее глава Чечни отреагировал на слухи о своем здоровье.

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