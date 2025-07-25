В Турции заявили, что Кадыров чуть не утонул в Бодруме

Baza: турецкие СМИ написали, что Кадыров чуть не утонул на отдыхе в Бодруме

Несколько турецких СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул во время отдыха в городе Бодрум. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, инцидент якобы произошел во второй половине дня 24 июля. Кадыров зашел в море, но «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду». На это обратили внимание сотрудники береговой охраны, которые вытащили главу Чечни из воды и оказали ему первую помощь. После этого политика доставили в частную клинику, где врачи оценили его состояние как стабильное, утверждается в новостных материалах.

«Однако в публикациях [турецких СМИ] есть странности», — отмечает Baza.

В частности, вопросы вызывает упоминание в статьях сотрудников береговой охраны. При этом обычно Кадырова сопровождает собственная многочисленная охрана.

Кроме того, большинство турецких СМИ в публикациях об инциденте ссылается на издание GZT. При этом такие известные издания, как Milliyet и Nefes, просто утверждают, что глава Чечни чуть не утонул, и не ссылаются ни на какие источники.

Baza подчеркнула, что новость отписали ряд азербайджанских СМИ и несколько русскоязычных Telegram-каналов. Сам Кадыров пока не комментировал эту информацию.

Ранее глава Чечни отреагировал на слухи о своем здоровье.