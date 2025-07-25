Власти Турции отреагировали на данные об инциденте с Кадыровым

Минздрав Турции не может прокомментировать информацию о спасении главы Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Об этом сообщает «Лента.ру».

«‎Я видел много новостей по этому вопросу. В СМИ и соцсетях не дается опровержений. На самом деле, Министерство здравоохранения не может дать официальных разъяснений»‎, — сказали журналистам.

До этого несколько турецких СМИ сообщили, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в городе Бодрум. По информации журналистов, инцидент якобы произошел во второй половине дня 24 июля. Кадыров зашел в море, но «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду». На это обратили внимание сотрудники береговой охраны, которые вытащили главу Чечни из воды и оказали ему первую помощь. После этого политика доставили в частную клинику, где врачи оценили его состояние как стабильное, утверждается в новостных материалах.

В то же время канал обратил внимание на странности в материалах турецких коллег. В частности, вопросы вызывает упоминание в статьях сотрудников береговой охраны. При этом обычно Кадырова сопровождает собственная многочисленная охрана.

Кроме того, большинство турецких СМИ в публикациях об инциденте ссылается на издание GZT. При этом такие известные издания, как Milliyet и Nefes, просто утверждают, что глава Чечни чуть не утонул, и не ссылаются ни на какие источники.

Ранее глава Чечни отреагировал на слухи о своем здоровье.