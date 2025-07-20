В России назвали условие для возобновления сотрудничества с США

Козюлин: общие проекты РФ и США стартуют только после урегулирования на Украине

Россия и США смогут реализовать общие большие проекты только после завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с Ura.ru.

«Серьезных проектов не стоит ждать до завершения конфликта на Украине, но какие-то предвестники, небольшие подвижки возможны и сейчас», — отметил эксперт.

По его словам, Россия и Соединенные Штаты уже сейчас могут сотрудничать в космосе, в Арктике, а также вместе осваивать новые месторождения и новые транспортные пути, в частности, Северный морской путь.

20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима и обязательно со временем состоится. По его мнению, в ходе этой встречи будут зафиксированы какие-то «крупные договоренности».

При этом представитель Кремля отметил, что главы государств встретятся только после того, как будет проделана «огромная работа». Песков подчеркнул, что это время еще не настало, и эту работу только предстоит сделать.

Ранее Трамп рассказал об «удивлении» поведением Путина.