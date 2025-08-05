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Молдавский политолог заявил об отсутствии доказательств вины главы Гагаузии

Политолог Цырдя: на суде не было предъявлено ни одного доказательства вины Гуцул
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Телеграм-канал «Gagauziya Bakannık Komiteti I Исполнительный комитет Гагаузии»

Сторона обвинения на суде не предъявила ни одного доказательства вины главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил RT молдавский политолог Богдан Цырдя.

По его словам, в ходе судебного процесса обвинение не предъявило аудио-, видеоматериалы или документы, подтверждающие, что Гуцул подкупала избирателей.

Сегодня депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ситуация в Молдавии, где осудили Гуцул, напоминает резервацию индейцев в США, когда людей лишают права голоса и возможности защищать свои интересы. Он подчеркнул, что нынешний политический режим в Молдавии является диктатурой, а Санду — диктатор.

Суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Сама Гуцул назвала решение суда политической расправой, исполненной по указу молдавских властей. По ее словам, Санду прибегают к репрессиям как к инструменту борьбы с инакомыслящими, чтобы удержать власть в своих руках любой ценой.

Ранее Гуцул из СИЗО передала сообщение народу Гагаузии.

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