Молдавский политолог заявил об отсутствии доказательств вины главы Гагаузии

Сторона обвинения на суде не предъявила ни одного доказательства вины главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил RT молдавский политолог Богдан Цырдя.
По его словам, в ходе судебного процесса обвинение не предъявило аудио-, видеоматериалы или документы, подтверждающие, что Гуцул подкупала избирателей.
Сегодня депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ситуация в Молдавии, где осудили Гуцул, напоминает резервацию индейцев в США, когда людей лишают права голоса и возможности защищать свои интересы. Он подчеркнул, что нынешний политический режим в Молдавии является диктатурой, а Санду — диктатор.
Суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».
Сама Гуцул назвала решение суда политической расправой, исполненной по указу молдавских властей. По ее словам, Санду прибегают к репрессиям как к инструменту борьбы с инакомыслящими, чтобы удержать власть в своих руках любой ценой.
Ранее Гуцул из СИЗО передала сообщение народу Гагаузии.