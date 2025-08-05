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Гуцул из СИЗО передала сообщение народу Гагаузии

Депутат Фотеску: Гуцул заявила, что не сломлена и будет бороться
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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, осужденная на семь лет, заявила жителям автономии, что не сломлена и собирается бороться. Ее слова передал депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после посещения политика в СИЗО, пишет РИА Новости.

«Она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию», — сказал Фотеску.

Он также передал всему гагаузскому народу привет от Гуцул и призвал не складывать руки и продолжать борьбу за счастливое будущее автономии.

5 августа суд в Кишиневе приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, обвинив ее в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».

Адвокат заявила, что до отправки в колонию Гуцул будет находиться в 13-й тюрьме Кишинева, которая известна своими ужасными условиями.

Сторонники политика устроили акцию протеста у СИЗО, где находится Гуцул. Около десятка человек разместились с баннерами у входа в следственный изолятор, требуя освобождения главы Гагаузии.

Ранее Гуцул назвала приговор суда по ее делу политической расправой.

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