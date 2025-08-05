В Госдуме сравнили ситуацию в Молдавии с резервацией индейцев в США

Ситуация в Молдавии, где сегодня осудили главу Гагаузии Евгению Гуцул, напоминает резервацию индейцев в США, когда людей лишают права голоса и возможности защищать свои интересы. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, сегодня Молдавия вышла за все рамки международных юридических законов.

«Молдова сегодня — это резервация для местных граждан. Как когда-то в далекие времена в США в резервацию отправляли индейцев, сегодня западные политики вместе с [президентом Молдавии Майей] Санду своих же жителей загнали в резервацию без права голоса, без права защищать свои интересы», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что нынешний политический режим в Молдавии является диктатурой, а Санду — диктатор.

Сегодня суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками главы Гагаузии и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Сама Гуцул назвала решение суда политической расправой, исполненной по указу молдавских властей. По ее словам, Санду прибегают к репрессиям как к инструменту борьбы с инакомыслящими, чтобы удержать власть в своих руках любой ценой.

Ранее суд конфисковал имущество главы Гагаузии.