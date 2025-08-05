Гуцул назвала вынесенный ей приговор попыткой Кишинева бороться с инакомыслящими

Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала приговор суда Кишинева, приговорившего ее к семи годам тюрьмы, политической расправой. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы автономии.

По словам политика, вынесенное в отношении нее решение не имеет ничего общего с правосудием, это политическая расправа, запланированная и исполненная по указу властей Молдавии. Гуцул считает, что этот приговор был попыткой запугать жителей Гагаузии, которые хотят голосовать не так, как хотят в Кишиневе.

Глава Гагаузии добавила, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» прибегают к репрессиям как к инструменту борьбы с инакомыслящими, чтобы удержать власть в своих руках любой ценой.

5 августа суд в Кишиневе приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Судья распорядился доставить обвиняемую в тюрьму прямо из зала суда. Защита Гуцул заявила, что оспорит приговор.

Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политически мотивированным решением приговор Гуцул.