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Reuters сообщил, как в Кремле оценили ультиматум Трампа

Reuters: в Кремле оценили ультиматум Трампа как «не катастрофический»
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Угроза санкций президента США Дональда Трампа в отношении Российской Федерации «болезненная и неприятная», но не катастрофическая. Об этом сообщил агентству Reuters источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.

В Москве считают, что до сих пор непонятно, выполнит ли американский лидер свой ультиматум, сказал другой источник, знакомый с обсуждениями в Кремле. Собеседник агентства обратил внимание, что Трамп и «раньше угрожал», а потом не осуществлял каких-либо действий или отказывался от изначального плана.

Источники отмечают, что решимость президента России Владимира Путина в этом вопросе продиктована его верой в победу российской стороны на победе на Украине и скептицизмом, что новые американские санкции окажут значительное влияние с учетом последовательных волн экономических санкций в течение последних 3,5 лет.

Кроме того, Путин в частном порядке выражал обеспокоенность недавним ухудшением отношений с Соединенными Штатами. Однако российский лидер не исключает, что Москва сможет снова «подружиться» с Вашингтоном торговать с Западом, рассказал источник.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее Зеленский назвал условие эффективности санкций против России.

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