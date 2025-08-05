Зеленский назвал условие эффективности санкций против России

Зеленский: санкции против РФ сработают, если будут достаточно сильными

Санкции против России и вторичные санкции против покупающих российскую нефть стран сработают, если ограничения «будут достаточно сильными». Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Мир сейчас видит, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на «решительные и содержательные» шаги Запада в отношении России.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально американский лидер дал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. В тот день он заявил, что срок его ультиматума об окончании конфликта подойдет к концу 8 августа.

Ранее в Европе не поверили в угрозы Трампа в адрес России.