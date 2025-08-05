Адвокат рассказала, где будет находиться Гуцул до отправки в колонию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул до отправки в колонию будет находиться в 13-й тюрьме Кишенева, которая известна своими ужасными условиями. Об этом сообщила адвокат политика Наталья Байрам в эфире телеканала «Россия 24».

5 августа суд в Кишиневе вынес приговор в отношении Евгении Гуцул, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Политику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Прямо из зала суда Гуцул направили в тюрьму, а затем ожидается ее отправка в колонию.

Гуцул назвала вынесенное в отношении нее решение политической расправой, которая была исполнена по указу молдавских властей. Политик считает, что этот приговор является попыткой запугать жителей Гагаузии, которые хотят голосовать не так, как хотят в Кишиневе.

Глава Гагаузии добавила, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» прибегают к репрессиям как к инструменту борьбы с инакомыслящими, чтобы удержать власть в своих руках любой ценой.

Ранее Захарова назвала приговор Гуцул позором и бедой, настигшей Молдавию.