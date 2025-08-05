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«Власть в агонии»: сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе

ТАСС: сторонники Гуцул пикетируют СИЗО, куда ее привезли после приговора
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Telegram-канал «Gagauzia24 I Раньше всех в Гагаузии!»

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у следственного изолятора, в котором находится приговоренная к семи годам лишения свободы политик. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в акции протеста принимают участие около десятка человек, среди которых есть депутаты парламента и члены исполнительного комитета автономии. Они разместились с баннерами у входа в СИЗО и требуют освобождения Гуцул.

«Сегодня самый черный день в истории нашей страны и автономии. Власть в агонии. Сегодня партия «Действие и солидарность» встала в один ряд с фашистским режимом», — сказал перед собравшимися первый заместитель Гуцул Илья Узун.

Он также назвал судей, прокуроров и следователей, которые причастны к обвинительному приговору Гуцул, «оборотнями в погонах». Узун выразил уверенность, что настанет время, когда им придется отвечать в рамках закона и сидеть в тюрьме.

5 августа суд в Кишиневе вынес обвинительный приговор в отношении Евгении Гуцул. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

Сама Гуцул назвала это решение суда политической расправой, исполненной по указу молдавских властей. По ее мнению, президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» прибегают к репрессиям как к инструменту борьбы с инакомыслящими, чтобы удержать власть в своих руках любой ценой.

Ранее адвокат заявила, что Гуцул направили в 13-ю тюрьму, известную ужасными условиями.

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