Молдавский суд отправил главу Гагаузии Гуцул в тюрьму

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщила ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.

По ее словам, судья распорядился доставить Гуцул в тюрьму прямо из зала суда.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

В начале августа в столице Гагаузии Комрате прошел митинг в поддержку Гуцул. Участники единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против главы автономии. В ходе акции советник главы автономии Михаил Влах зачитал резолюцию, в тексте которой требуется, чтобы власти Молдавии прекратили судебные преследования Гуцул, а также немедленно освободили ее из-под ареста.

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.