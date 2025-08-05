Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином до конца года

Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином, если США и КНР заключат торговую сделку

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, если Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку.

«Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем», — сказал Трамп.

При этом он оценил свои отношения с председателем КНР, как «очень успешные».

Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы запрашивал встречу с китайским лидером, однако выразил готовность встретиться с Си Цзиньпином, если страны заключат торговую сделку.

«Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся — встреча будет до конца года. Если не договоримся — смысла во встрече нет», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что сейчас торговые отношения США и Китая «практически остановлены» из-за американских пошлин.

В середине июля британская газета The Times писала, что Трамп, Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Китае в начале сентября на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что администрация Трампа ведет переговоры с руководителями крупных американских компаний, чтобы оценить заинтересованность бизнесменов в возможной поездке в Китай в этом году. По данным журналистов, визит Трампа в Китай может состояться в октябре 2025 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Малайзии.

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином.