Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином

Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином до конца года

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца этого года. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп утверждает, что председатель КНР хочет провести встречу. Глава Белого дома также ее ждет.

Президент США добавил, что по итогам состоявшихся в понедельник и вторник переговоров между делегациями в Стокгольме «все прошло очень хорошо».

До этого Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай, но опроверг слухи о поисках возможностей как можно скорее провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

В начале июля сообщалось, что администрация Трампа ведет переговоры с руководителями крупных американских компаний, чтобы оценить заинтересованность бизнесменов в возможной поездке в Китай в этом году. По данным журналистов, визит Трампа в Китай может состояться в октябре 2025 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Малайзии.

Ранее в Кремле высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Китае.