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Трамп назвал способ заставить Россию прекратить боевые действия на Украине

Трамп: падение цен на нефть на $10 за баррель может заставить РФ прекратить бой
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Umit Bektas/Reuters

Падение цен на нефть еще на $10 за баррель может «заставить» Россию прекратить боевые действия в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC News.

«Если нефть подешевеет ещё на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина — прим. ред.) не останется выбора», — заявил он.

Трамп отметил, что российская экономика итак находится в «тяжелом состоянии».

Издание Times of India со ссылкой на высокопоставленного чиновника ранее писало, что власти Индии пока не собираются сокращать импорт нефти из России, несмотря на растущее давление со стороны США.

Накануне Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин против Индии. Он объяснил это тем, что Нью-Дели не только покупает огромные объемы российской нефти, несмотря на украинский конфликт, но и продает затем большую часть сырья на свободном рынке с существенной прибылью.

Ранее Кремль назвал незаконными угрозы Трампа в адрес Индии.

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