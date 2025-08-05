Кремль назвал незаконными угрозы Трампа в адрес Индии

Попытки президента США Дональда Трампа вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. <...> Мы считаем, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе <...> партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству», — отметил представитель Кремля, комментируя угрозы Трампа ввести значительные пошлины против Индии из-за сотрудничества с РФ.

4 августа Трамп в соцсети Truth Social предупредил Индию о значительном повышении пошлин из-за импорта и перепродажи российской нефти. Он отметил, что страна не только покупает огромные объемы нефти РФ, но также продает ее большую часть на свободном рынке с хорошей прибылью.

В ответ депутат оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Маниш Тевари призвал власти Индии «открыто выступить» против нападок Трампа, который пытается ограничить покупку страной российской нефти.

Ранее в Индии оценили будущее отношений с Россией на фоне угроз Трампа.