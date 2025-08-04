Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин за перепродажу нефти РФ

США значительно повысят пошлины в отношении Индии за импорт и «перепродажу» российской нефти. Об этом в своей социальной сети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

«Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть приобретенной нефти на свободном рынке с существенной прибылью», — написал он.

По словам американского лидера, в связи с этим он «значительно повысит» пошлины, которые Индия платит Соединенным Штатам.

До этого заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что президент США считает Индию причастной к финансированию конфликта на Украине, так как индийское правительство продолжает закупать российскую нефть. По его словам, Трамп рассматривает целый ряд рычагов давления в целях урегулирования украинского конфликта, в том числе дипломатические и финансовые методы.

В ответ на угрозы лидера Соединенных Штатов премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал перестать ориентироваться на американский рынок и покупать местные товары. При этом его администрация дала понять, что продолжит закупать российскую нефть.

Ранее в США предрекли Индии многомиллиардные убытки в случае отказа от нефти из России.