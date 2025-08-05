Путин: РФ нужны собственные разработки и производство на собственных платформах

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым заявил, что оригинальные российские технологические проекты должны быть в приоритете у корпорации. Его слова передает ТАСС.

«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — сказал Путин, попросив Шувалова обращать внимание на это при определении перспективных проектов.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии поручил министерству экономического развития разработать стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года.

Срок подготовки и внесения в правительство стратегии — середина февраля 2026 года. В рамках работы над ней будет создан межведомственный координационный орган, в который войдут представители общественных организаций, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и эксперты.

Ранее Путин поручил оптимизировать строительство магистрали Москва — Петербург.