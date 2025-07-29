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Путин оценил успехи России в развитии ИИ

Путин: Россия преуспела в развитии ИИ и не отстала от конкурентов
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Александр Казаков/РИА Новости

Россия движется с опережением по пути развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и не отстает от конкурентов, заявил во время встречи с главой Сбера Германом Грефом президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нам в достаточно сложные времена, <...> в том числе с помощью Сбера, <...> все-таки удалось <...> выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением», — отметил Путин.

На встрече президент РФ и Греф также обсудили итоги работы Сбербанка за прошлый год и его текущую деятельность, включая вопросы, связанные с ипотечным кредитованием. Помимо этого, Греф ознакомил президента с технологическими новшествами компании.

В июне Путин призвал не убирать новые технические решения «в стол». По словам президента, использование новых технологий должно повышать конкурентоспособность российских товаров и услуг, а также экономики страны в целом.

Ранее Путин заявил, что благодаря системам наблюдения с ИИ в Москве снизился уровень нарушений.

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