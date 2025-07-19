Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития разработать стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Стратегия развития креативной экономики до 2036 года должна быть подготовлена и внесена в правительство к середине февраля 2026 года. Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной развитию этого направления», — отмечается в сообщении.

Ответственность за разработку указанного документа возложена на Минэкономразвития. В рамках ведомства будет создан межведомственный координационный орган, занимающийся вопросами развития креативных индустрий. В состав этого органа войдут представители общественных организаций, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и эксперты.

Для реализации стратегии развития креативной экономики будет разработан план мероприятий, добавили в правительстве. В частности, планируется создание национального рейтинга регионов по уровню развития креативных индустрий и расширение перечня видов деятельности, относящихся к данной сфере. С этой целью предполагается внесение изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Еще одним запланированным мероприятием является проведение регуляторного сбора и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий, отмечается в сообщении.

До этого глава российского государства Владимир Путин поставил задачу перед правительством разработать долгосрочную стратегическую программу и соответствующий федеральный проект, нацеленные на развитие креативной экономики.

Ранее Мишустин заявил, что экономика России входит в список крупнейших экономик мира.