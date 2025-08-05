США заявили, что введут санкции против Китая, Индии и Бразилии

Соединенные Штаты введут санкции против главных импортеров нефти из России, речь идет о Китае, Индии и Бразилии. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер, передает ТАСС.

По его словам, соответствующие меры нужны в целях урегулирования конфликта на Украине.

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально американский лидер дал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. В тот день он заявил, что срок его ультиматума об окончании конфликта подойдет к концу 8 августа.

При этом в Индии, к примеру, заявили о необходимости «открыто выступить» против нападок со стороны президента США Дональда Трампа, который предпринимает попытки ограничить покупку страной российской нефти.

В Китае на этом фоне подчеркнули, что Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов и не сможет изменить правила торговли.

В свою очередь, эксперт по международной логистике Евгений Сталь заявлял, что российская нефть остается для Азии наиболее приемлемым вариантом, поскольку другие поставку выйдут дороже, при этом возможны «точечные заморозки» в покупках нефти РФ и временные паузы под внешнем давлением.

Ранее в Европе не поверили в угрозы Трампа в адрес России.