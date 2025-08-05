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Эксперт заявил об «иранском сценарии» США против России

Аналитик Кнутов: США могут повторить против России иранский сценарий
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Kent Nishimura/Reuters

Соединенные Штаты могут попытаться повторить «иранский сценарий» по отношению к России на фоне стремление урегулировать конфликт на Украине. Об этом агентству Ura.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«С Ираном это была отработка сценария. На Западе считают, что раз мы на Украине до сих пор не применили тактическое ядерное оружие, значит побоимся его применять даже в том случае, если ударят по нам. Но это полная глупость. У американцев искаженное представление о ситуации, о нашей ядерной триаде», — отметил он.

Как отметил аналитик, не исключено, что многое прояснится после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

4 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в Россию запланирован на середину текущей недели: он может состояться в среду или в четверг.

В ходе прошлых визитов в Россию Уиткофф встречался с российскими дипломатами и лично с Путиным. Это привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин против РФ и ее торговых партнеров, если конфликт не будет урегулирован за 10–12 дней.

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.

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