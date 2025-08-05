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Зеленскому посоветовали принять условия Путина для достижения мира

Кошкович: Зеленский должен принять условия мира Путина
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Свое мнение он высказал в соцсети X.

«‎Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить», — написал Кошкович.

По его словам, в будущем условия для Украины будут значительно хуже.

1 августа российский президент назвал неизменными условия России по урегулированию на Украине. Также Путин заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений.

14 июня 2025 года президент Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции оценили возможность встречи Путина и Зеленского.

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