Зеленскому посоветовали принять условия Путина для достижения мира

Украинский президент Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Свое мнение он высказал в соцсети X.

«‎Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить», — написал Кошкович.

По его словам, в будущем условия для Украины будут значительно хуже.

1 августа российский президент назвал неизменными условия России по урегулированию на Украине. Также Путин заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений.

14 июня 2025 года президент Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции оценили возможность встречи Путина и Зеленского.