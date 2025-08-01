Путин высказался о мире на Украине

Путин: мир на Украине должен быть без временных ограничений

Президент России Владимир Путин в ходе поездки на остров Валаам заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

«Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, без всяких временных ограничений, мира», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что основной целью РФ является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Поставленные Москвой условия урегулирования на Украине остаются неизменными, подчеркнул Путин.

Среди прочего российский лидер заявил, что Москва готова подождать, если для Киева в данный момент не настало время для переговоров. Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле президент оценил положительно и добавил, что переговоры всегда востребованы и важны.

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры уже не первый год летом посещают Валаам вместе.

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