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Экономист оценил перспективы отказа Азии от российской нефти

Экономист Сталь: нефть из России остается для Азии самым выгодным вариантом
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Российская нефть остается для Азии наиболее приемлемым вариантом, поскольку другие поставку выйдут дороже, при этом возможны «точечные заморозки» в покупках нефти РФ и временные паузы под внешнем давлением. Об этом рассказал РИА Новости соучредитель MoversGroup, эксперт по международной логистике Евгений Сталь.

«Пока российская нефть остается для Азии самым выгодным вариантом, а альтернативные поставки из Саудовской Аравии или Ирака обходятся дороже. Да, возможны точечные заморозки сделок или временные паузы в закупках, но массового отказа ждать не стоит», — подчеркнул он.

По словам Сталя, Китай и Индия уже научились обходить западные санкции, к примеру, смешивая нефть.

Президент США Дональд Трамп сообщал о введении с августа 25%-ных импортных пошлин на товары, ввозимые из Индии. В качестве обоснования данного решения глава Белого дома сослался на «торговые барьеры и военно-энергетическое сотрудничество Дели с Москвой».

При этом газета The New York Times писала, что Индия намерена продолжать закупки нефти у Российской Федерации, несмотря на угрозы введения пошлин и штрафов.

Ранее Индия отказалась выполнять ключевое требование Трампа.

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