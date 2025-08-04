В Европе не поверили в угрозы Трампа в адрес России

Ультиматум президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта между Россией и Украиной не заставит Россию отказаться от целей СВО. Об этом пишет немецкая газета Tageszeitung.

«Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне, замечает немецкая газета, ожидать от правительства Германии импульса к переговорам и мирному процессу по Украине не приходится.

Немецкое издание Bild писало о том, что игнорирование ультиматума Дональда Трампа о введении финансовых санкций в отношении России и ее торговых партнеров позволит Москве избежать последствий. Ранее глава Белого дома уже сомневался, окажут ли анонсированные им рестрикции влияние на Кремль. В США также признали, что неспособность санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

14 июля американский лидер пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней в зоне украинского конфликта не будет введен режим прекращения огня. Но позже Трамп сократил этот срок до 10 дней. Он уточнил, что срок его ультиматума об окончании боевых действий на Украине подойдет к концу 8 августа. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом хозяина Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии обратились к Трампу с советом относительно России.