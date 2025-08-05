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В Индии заявили, что пришло время «открыто выступить» против издевательств Трампа

Депутат Тевари призвал власти Индии открыто выступить против нападок Трампа
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Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Индии необходимо «открыто выступить» против нападок со стороны президента США Дональда Трампа, который предпринимает попытки ограничить покупку страной российской нефти. Об этом агентству ANI заявил депутат оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Маниш Тевари.

«Уничижительные высказывания Дональда Трампа оскорбляют достоинство и самоуважение 1,4 млрд индийцев. Я надеюсь, что правительство проявит решимость и мужество, чтобы дать отпор этому джентльмену», — подчеркнул он.

Политик добавил, что, по его мнению, «пришло время открыто выступить против этих постоянных издевательств и запугиваний».

Эксперты скептически отнеслись к возможному отказу Индии от российской нефти. Так, по мнению аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, вероятность окончательного прекращения импорта Индией российской нефти чрезвычайно мала, так как на долю России приходится свыше 40% индийского рынка. Кроме того, индийские нефтеперерабатывающие заводы в основном ориентированы на российский сорт Urals.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин подчеркнул, что перебои в поставках российской нефти, которая занимает значительную долю в индийском импорте, оказали бы существенное влияние не только на экономики обеих стран, но и на весь мировой нефтяной рынок.

4 августа Трамп заявил, что Вашингтон значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и «перепродажу» российской нефти.

Ранее в США предрекли Индии многомиллиардные убытки в случае отказа от нефти из России.

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