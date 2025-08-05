СМИ рассказали, как Путин «поставил мат» Украине

HT: Путин поставил мат Украине, дав согласие на возможную встречу с Зеленским

Президент России Владимир Путин, не исключив возможной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, фактически «поставил мат» Украине. Об этом пишет газета Hindustan Times.

«Кремль ставит мат Украине», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, Кремль фактически сигнализирует об «ошеломляющем повороте событий», заявив о возможной встрече Путина и Зеленского.

На этом фоне спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетит в Москву, напоминает HT.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не исключает встречу с Зеленским после соответствующей подготовки.

3 августа глава украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией в Турции и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров рассказал Зеленскому, что пообщался с российскими представителями.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к переговорам с Путиным.