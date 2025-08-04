Песков: Путин не исключает встречи с Зеленским после работы на экспертном уровне

Президент России Владимир Путин не исключает потенциальную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским после соответствующей подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, РИА Новости.

«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи», — отметил он.

1 августа Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным для обсуждения урегулирования конфликта.

3 августа глава украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией в Турции и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров рассказал Зеленскому, что пообщался с российскими представителями.

Путин положительно оценил итоги переговорного процесса с Украиной, особенно в части обмена военнопленными. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул гуманитарную значимость возвращения «сотен людей на родину».

При этом украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявлял, что Зеленский оказался под прицелом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), они уже собирают материалы для трибунала над ним.

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