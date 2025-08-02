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В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к переговорам с Путиным

Чепа: готовность Зеленского к встрече не означает готовность к обсуждению
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к встрече на уровне лидеров не означает готовность к обсуждению предложений РФ. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы давно заявляем о своей готовности. Но готовность Зеленского к встрече не означает его готовность к обсуждению тех предложений, которые давали мы. Его заявление носит больше пиар характер. Нет пока конкретики для встречи на высшем уровне», — сказал он.

2 августа украинский лидер заявил, что готов к встрече с Россией на уровне лидеров.

28 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Турции.

Киев видит и поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по окончанию конфликта. Кроме того, он слышит заявления из России, отметил Зеленский. Украина предлагает перейти от технических встреч к разговору президентов двух стран, для чего необходима готовность РФ, добавил Зеленский.

Ранее Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров.

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